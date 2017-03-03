Колобков: уверяю, что матчи ЧМ-2018 покажут на центральных каналах

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций — 2017 будут показаны по российским центральным телеканалам. Об этом сегодня сообщил министр спорта России Павел Колобков на онлайн-конференции в Общественной палате РФ.
Ранее генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман сказал, что переговоры трёх российских телеканалов с ФИФА о правах на трансляции матчей Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года ещё далеки от завершения.
«Это вопрос торговли с организацией, которая владеет правами. Уверяю, что матчи чемпионата мира покажут на центральных каналах. Все смогут увидеть матчи если не вживую, то по телевизору. Можете быть уверены», — сказал Колобков.