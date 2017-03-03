Хуммельс: когда Рибери на поле, игра «Баварии» невероятно обогащается

Защитник мюнхенской «Баварии» Матс Хуммельс не поскупился на похвалу в адрес полузащитника Франка Рибери. Хуммельс считает, что значение французского футболиста для команды переоценить невозможно.
«Когда Рибери на поле, игра «Баварии» невероятно обогащается», — приводит слова Хуммельса tz.
Рибери ранее отметил, что планирует завершить карьеру в немецком гранде. Смену клубной прописки после окончания контракта с «Баварией» в 2018 году Рибери исключил.
По итогам 22 туров чемпионата Германии Рибери принял участие в 13 матчах, став автором 2 голов и 7 результативных передач. Игроку не удалось избежать травм.