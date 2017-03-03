Бадштубер – Роббену: твои слова свидетельствуют о твоём высоком классе

Защитник «Шальке-04» Хольгер Бадштубер выразил благодарность полузащитнику мюнхенской «Баварии» Арьену Роббену. Бадштубер был удалён с поля в четвертьфинальном матче Кубка Германии между этими командами. Игра завершилась уверенной победой подопечных Карло Анчелотти со счётом 3:0, а сам Бадштубер был удалён на 77-й минуте, получив вторую жёлтую карточку за фол против Давида Алабы. После игры Роббен выразил сожаление по поводу удаления Бадштубера на стадионе мюнхенцев, отметив, что он его хороший друг.
«Роббен, твои слова свидетельствуют о твоём высоком классе», — написал Бадштубер на своей странице в «Твиттере».
Трансферный лист Бадштубера принадлежит «Баварии», и цвета гельзенкирхенского клуба он защищает на правах аренды.