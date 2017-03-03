ЦСКА и «Зенит» поделили очки в центральном матче молодёжного первенства

В российском молодёжном первенстве сыгран центральный матч 18-го тура между ЦСКА и «Зенитом». Встреча непримиримых соперников, которая проходила на стадионе «Октябрь», завершилась вничью (1:1).
На перерыв питерцы ушли, ведя в счёте. На 10-й минуте в ворота Павла Овчинникова был назначен пенальти, который реализовал Станислав Крапухин – 1:0. Уйти от поражения «армейцы» смогли на 74-й минуте. Главный арбитр встречи Евгений Синянский вновь назначил пенальти, который реализовал Астемир Гордюшенко – 1:1.
После 18 туров ЦСКА набрав 42 очка лидирует в чемпионате. Идущий вторым «Зенит» отстаёт на шесть пунктов, но при этом у сине-бело-голубых на игру больше.