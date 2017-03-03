А. Кержаков и Кокорин полетели с «Зенитом» на матч 18-го тура РФПЛ с ЦСКА

Питерский «Зенит» отправился на матч 18-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА, который состоится 4 марта. Главный тренер Мирча Луческу взял в Москву 24 футболиста, включая недавно восстановившегося после травмы Александра Кержакова и Александра Кокорина, который оказался в центре скандала после нарушения ПДД.
Состав «Зенита»:
Вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунёв, Егор Бабурин;
Защитники: Александр Анюков, Бранислав Иванович, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Доменико Кришито, Юрий Жирков;
Полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Жулиано, Йоан Молло, Мигел Данни, Роберт Мак, Олег Шатов;
Нападающие: Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Артём Дзюба, Александр Кержаков.
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