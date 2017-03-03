Матч «Луч-Энергия» — «Динамо» перенесён в Химки

Матч 26-го тура ФНЛ, в котором сыграют «Луч-Энергия» и «Динамо», перенесён из Владивостока в Химки. Ранее сообщалось, что это решение может быть принято из-за неготовности поля во Владивостоке.
«Матч Луч-Энергия» — «Динамо» по решению ФНЛ будет проведён в Москве. Игра состоится на стадионе «Арена Химки» 12 марта в 19:00 мск. На матче будут действовать абонементы и автопропуска на домашние матчи нашей команды", — говорится в официальном «твиттере» столичной команды.
Матч «Луч-Энергия» — «Динамо» должен состояться 12 марта.