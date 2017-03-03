Пейчинович: главная задача «Локомотива» – первая четвёрка РФПЛ

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович рассказал о задачах команды на остаток сезона. После 17 туров «железнодорожники» идут на 10-м месте в РФПЛ и вышли в полуфинал Кубка России, где встретятся с «Уфой».
«Кубок — действительно хороший шанс для нас в следующем году попасть в еврокубки. Но нельзя говорить, что этот путь легче. Уверен, с «Уфой» нас ждёт очень серьёзное противостояние. Если выйдем в финал, то там будет ещё сложнее — вне зависимости от соперника.
Никто не снимает задач и по успешному выступлению в чемпионате России. Наша главная задача — это первые четыре места», — цитируют Пейчиновича «Известия».