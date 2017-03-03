Болельщики «Крыльев» смогут бесплатно посетить матч с «Локомотивом» в Уфе

Болельщики «Крыльев Советов» смогут бесплатно посетить матч 18-го тура российской Премьер-Лиги против «Локомотива» при наличии паспорта с самарской пропиской, сообщает официальный сайт клуба.
Поклонники «Крыльев» смогут разместиться на секторах 15 и 16 или на секторе 11, предназначенном для фанатов самарской команды. Для болельщиков «железнодорожников» стоимость билетов составит 200 рублей.
Из-за неготовности стадиона в Самаре игра пройдёт 5 марта в Уфе на стадионе «Нефтяник». Начало — в 16:00 по московскому времени.