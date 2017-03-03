Девич: «Ростов» не боится «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Ростова» Марко Девич прокомментировал крупную победу над «Томью» (6:0) в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги, а также поделился ожиданиями от встречи с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч состоится в Ростове-на-Дону 9 марта.
«Сегодняшняя победа — отличный результат. Но при этом у нас были ошибки, которые нельзя допускать. Особенно в преддверии плей-офф Лиги Европы.
Поздравляю одноклубников, тренеров и болельщиков „Ростова“ с красивой победой! Что касается «Томи», то было видно, что в её составе играли много молодых футболистов. Мы знали, что «Томь» ведёт тяжёлую борьбу за выживание. Впереди нам предстоит матч с «Манчестер Юнайтед». Но тренерский штаб нас заранее предупредил, что если мы хотим и в следующем году играть с лучшими клубами Европы, то нужно побеждать в РФПЛ и набирать очки в турнирной таблице. Поэтому „Ростов“ психологически подготовился к прошедшему матчу.
Уверен, что предстоящая встреча с „Манчестер Юнайтед“ — это праздник для Ростова-на-Дону. Мои одноклубники заслужили его, и я горжусь, что нахожусь вместе с ними. Мы не боимся английской команды. Cчитаю, что нам нужно выложиться на 200% своих возможностей», — передаёт слова Девича корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.