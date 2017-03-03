Данильянц: сила «Ростова» в том, что мы настраиваемся на каждую встречу отдельно

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился впечатлениями от победы над «Томью» (6:0) в матче 18-го тура РФПЛ.
«Ребята провели трудный матч. Во-первых, возобновление Премьер-Лиги, причём после громких побед. Во-вторых, встреча с „Томью“, которую исключили из соперников, то есть мы должны её выигрывать. Также сразу после жеребьёвки ЛЕ постоянно думали, что впереди матч с манкунианцами. Но сила „Ростова“ в том, что мы настраиваемся на каждую встречу отдельно.
Полоз со „Спартой“ немного травмировал переднюю поверхность бедра. По советам врачей, его выход на сегодняшний матч был бы риском. Поэтому решили, что лучше поберечь Диму к „Манчестер Юнайтед“. Насчёт Джанаева могу сказать, что Сослану нужно набрать форму и почувствовать уверенность. Настолько это затянется — не ясно. Однако самое серьёзное уже в прошлом.
Рано говорить, в какой форме будет „Ростов“ после „МЮ“ и уместна ли будет ротация. „МЮ“ — клуб другого класса, с ним сыграть всегда почётно, для этого требуется грандиозная мобилизованность, а также ответственность. Надеемся, что сможем подойти в хорошей форме — физически и психологически. Кроме того, рассчитываем на полный „Олимп-2“. Считаю, что те, кто сегодня приехал на стадион, — истинные болельщики», — передаёт слова Данильянца корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.
Первая игра 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта.