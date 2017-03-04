С. Рамос – игрокам «Реала»: здесь только Роналду имеет право не бегать на поле

Футболисты и тренерский штаб мадридского «Реала» провели встречу перед последней тренировкой команды, чтобы обсудить последние результаты и выявить причины неудач. «Королевский клуб» в трёх последних матчах набрал лишь 4 очка и уступил лидерство «Барселоне».
Как сообщает Marca, на встрече опытные игроки «сливочных» попросили своих молодых одноклубников прилагать больше усилий к успехам. Капитан команды Серхио Рамос, в частности, сказал: «Здесь только Роналду имеет право не бегать на поле, так как забивает 60 голов за сезон».
По итогам 25 туров Примеры «Реал» с 56 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, уступая «Барселоне» 1 очко. Однако у столичной команды игра в запасе.