Моуринью: лучшим левым защитником «МЮ» должен стать Шоу

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью призвал защитника манкунианцев Люка Шоу отвоевать место в основном составе.
«На практике у нас много левых защитников. Это не похоже на то, но реальность такова, что Блинд, Шоу, Рохо, Дармиан — все они играют слева, хотя это очень разные футболисты. Но через пару лет лучшим из них должен быть Шоу. По возрасту, по „физике“, по уровню интенсивности, агрессивности при подключении в атаку он должен быть лучшим, но чтобы быть лучшим, нужно много работать. Это то, что он пытается сделать», — цитирует Моуринью Goal.