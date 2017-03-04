Стоичков: я бы назначил новым главным тренером «Барселоны» Сампаоли

Бывший нападающий «Барселоны» Христо Стоичков выразил мнение, что следующим наставником каталонцев должен стать главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли. Луис Энрике покинет пост рулевого «Барселоны» по окончании сезона.
«Если бы решение зависело от меня, я бы выбрал Сампаоли. Он многого добился со сборной Чили, победить в Кубке Америки было очень трудно, но Хорхе сделал это. Если бы это зависело от меня, я назначил бы его за наличие победного менталитета. В то же время, однако, это решение необходимо тщательно продумать», — цитирует Стоичкова Ole.