«Оренбург» – «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:00

В субботу, 4 марта, в Оренбурге на стадионе «Газовик» состоится матч 18-го тура РФПЛ между «Оренбургом» и тульским «Арсеналом». Встреча начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Арсенал».
Встречу рассудит бригада арбитров во главе с Владимиром Сельдюковым из Балашихи.
Ранее друг с другом команды встречались шесть раз. Три раза победу праздновали футболисты «Оренбурга», два матча завершились вничью, а один раз сильнее оказывался «Арсенал». Последняя встреча между командами состоялась в августе 2016 года и завершилась ничьей (0:0).