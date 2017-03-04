«Рома» — «Наполи»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые состав «Ромы» и «Наполи» на матч 27-го тура чемпионата Италии. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико».
«Рома»: Щенсны, Рюдигер, Фасио, Манолас, Жезус, Перотти, Де Росси, Стротман, Найнгголан, Эль-Шаарави, Джеко.
«Наполи»: Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулам, Рог, Жоржиньо, Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Наполи». Начало встречи — в 17:00 мск.
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