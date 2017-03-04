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Ибрагимович ударил локтём по лицу Мингса, который наступил ему на голову
4 марта 2017, суббота. 17:18.
Футбол
Нападающий «Манчестер Юнайтед»
Златан Ибрагимович
ударил защитника «Борнмута» Тайрона Мингса локтём по лицу в первом тайме матча 27-го тура английской Премьер-лиги.
При этом незадолго до этого эпизода Мингс наступил бутсой на голову Ибрагимовичу, когда швед оказался на газоне.
Оба момента остались без внимания главного арбитра матча «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» Кевина Френда.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Борнмут
Манчестер Юнайтед
Златан Ибрагимович
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