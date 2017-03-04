Карпин: не показалось, что судья матча ЦСКА — «Зенит» посадил команды на свисток

Экс-наставник «Спартака» Валерий Карпин поделился мнением о матче 18-го тура РФПЛ ЦСКА — «Зенит», завершившемся со счётом 0:0, а также прокомментировал критику наставника красно-синих Виктора Гончаренко в адрес арбитров.
«Мне не показалось, что судья свистел в одну сторону или посадил команды на свисток. Но то, что в Европе судят по-другому, — это да.
Самые яркие события матча — удар Маурисио в штангу и стычка. По-футбольному больше отметить нечего. Ничего фееричного не было. Было много тактической борьбы. Обе команды — хорошего уровня и сыграли предельно строго в обороне», — сказал Карпин в эфире телеканала «Наш футбол».
Главный судья матча ЦСКА — «Зенит» — Александр Егоров.