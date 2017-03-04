Ибрагимович: удар локтем? То, что произошло на поле, на нём и остаётся

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович прокомментировал эпизод, в котором он ударил локтем по лицу защитника «Борнмута» Тайрона Мингса в первом тайме матча между командами в 27-м тура английской Премьер-лиги. Игра закончилась со счётом 1:1, во втором тайме Ибрагимович не забил пенальти.
«Послушайте, то, что произошло на поле, на нём и остаётся. Я не тот, кто нападает на кого-то на поле. У всех есть телевизор и каждый может посмотреть фотографии. Я прыгнул высоко, он прыгнул высоко, и он врезался в мой локоть. У меня нет цели навредить кому-то», — цитирует 35-летнего шведа BBC Sport.
Стоит отметить, что незадолго до вышеописанного эпизода Мингс наступил бутсой на голову Ибрагимовичу, когда швед оказался на газоне. Оба момента остались без внимания главного арбитра матча «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» Кевина Френда.
Видео этих эпизодов можно посмотреть на YouTube.