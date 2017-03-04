Фабрегас: Конте каждый день повторяет «побеждать, побеждать, побеждать»

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас рассказал, как главный тренер лондонской команды Антонио Конте настраивает своих игроков.
«Конте очень требовательный, потому что хочет победить. Каждый день он внушает нам настрой на победу, повторяя „побеждать, побеждать, побеждать, прибавлять, прибавлять, прибавлять“. Этой философии мы должны придерживаться и именно так настраиваться. Это очень важно.
В футболе ты можешь быть лучшим в мире, можешь играть с лучшими футболистами в мире, можешь провести 1000 матчей и забить 1000 голов, но самое важное – совершенствоваться. Ты делаешь то, что любишь.
Конечно, бывают сложные моменты. Не всё так сказочно. К этому надо быть готовым, но именно из-за этих взлётов и падений и целой гаммы эмоций мы и любим этот вид спорта», — цитирует Фабрегаса сайт «Челси».