Дзадза: я не Криштиану, Месси или Марадона, а просто хороший игрок

Нападающий «Валенсии» Симоне Дзадза считает, что не является великим игроком, но при этом готов в каждом матче показывать всё, на что способен.
«У меня есть девиз: когда я покидаю поле, то не должен потом ни о чём сожалеть. Нужно оставлять всё на поле. Я знаю, что я не Криштиану, Месси, Марадона, ван Бастен или Роналдо, а просто хороший игрок, который может делать хорошие вещи. Если я играю, то должен отдать всё, что могу до конца, чтобы помочь команде», — приводит слова Дзадзы интернет-портал Marca.