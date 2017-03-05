Лаллана: у «Ливерпуля» есть ещё 11 матчей, чтобы чего-то добиться

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана поделился впечатлениями от победы над «Арсеналом» в матче 27-го тура АПЛ. Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 3:1.
«Это невероятно важные три очка. В чём-то матч с «Арсеналом» был похож на игру против «Тоттенхэма». Мы знали, что должны показать себя. Победой над «Арсеналом» мы немного загладили вину за случившееся в Лестере, где проиграли 1:3. У «Ливерпуля» есть ещё 11 матчей, чтобы чего-то добиться.
Команда здорово начала матч и повела 2:0, но на скамейке «Арсенала» были футболисты топ-класса. Алексис улучшил игру соперника, и нам пришлось непросто», — сказал Лаллана в эфире BT Sport.