Дзадза: никогда не забуду свой промах в серии пенальти с Германией

Форвард «Валенсии» и сборной Италии Симоне Дзадза признался, что никогда не забудет свой промах в серии послематчевых пенальти в четвертьфинале Евро-2016 с командой Германии (1:1, 5:6 по пенальти).
«Я никогда не забуду этот промах, это просто нереально. Но сейчас мой менталитет изменился. Я принял тот удар. Поначалу было непросто, но я нашел силы, чтобы справиться.
У меня никогда не было проблем, которые бы сильно меня изменили. В „Валенсии“ я нахожусь на своём месте, фанаты любят меня и уважают, что для меня очень важно. Сейчас во время матчей, хорошо я играю или плохо, я стараюсь на максимум, и болельщики это знают», — цитирует итальянца Marca.