Источник: Аллегри согласился возглавить «Арсенал» и ждёт решения Венгера

«Арсенал» достиг устной договорённости с итальянцем Массимилиано Аллегри о назначении на пост главного тренера в следующем сезоне, сообщает Daily Express.
По данным источника, наставник «Ювентуса» вёл переговоры с «Арсеналом» с конца прошлого года и именно он возглавит команду, если уйдёт Арсен Венгер.
49-летний Аллегри теперь ждёт решения Венгера, которому предложено продлить истекающий летом контракт на два года.
Руководство «Арсенала» также ожидает ответа от 67-летнего француза и хочет, чтобы Венгер сообщил о своих планах на будущее к концу месяца.
Также сообщается, что Аллегри уже составил список игроков, которых хочет видеть в «Арсенале». Один из них — полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич.