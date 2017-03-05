«Крылья Советов» – «Локомотив»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:00

В воскресенье, 5 марта, в Уфе на стадионе «Нефтяник» состоится матч 18-го тура российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Локомотивом», который будет транслироваться в прямом эфире на телеканале «Наш футбол». Встреча начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Локомотив».
Встречу 05.03.2017 рассудит бригада арбитров во главе с рефери Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.
Ранее команды встречались друг с другом 47 раз. 10 матчей завершились победой «Крыльев Советов», 10 раз команды сыграли вничью, и 27 раз сильнее оказались футболисты «Локомотива». Матч первого круга между этими командами состоялся в августе прошлого года и завершился вничью со счётом 0:0.
В таблице российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» (15 очков) располагаются на 13-й строчке, а «Локомотив» (23 очка) занимает 10-е место.