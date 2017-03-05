Бакка: я прошёл через тяжёлый период и не забивал, но все меня поддерживали

Нападающий «Милана» Карлос Бакка поделился впечатлениями от победы над «Кьево» (3:1) в матче 27-го тура Серии А. Колумбийский футболист оформил дубль.
«Я прошёл через тяжёлый период и не забивал, но все продолжали меня поддерживать. Очень важно видеть, что болельщики, партнёры по команде и тренер поддерживают меня. Я счастлив, но должен работать ещё усерднее.
Сегодня мы одержали непростую победу, и с завтрашнего дня уже начнём думать о «Ювентусе». Нужно идти от матча к матчу», — цитирует Бакку Football Italia.