Милнер: «Ливерпуль» должен всегда играть так, как в матче с «Арсеналом»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:1) в 27-м туре АПЛ.
«Мы очень довольны победой, но при этом расстроены из-за того, что не показываем такой футбол в каждом матче. Мы знаем, насколько можем быть хороши, но так играть нужно всегда.
В первом тайме мы играли отлично с мячом и без него и могли забить даже больше двух голов. Вторую половину мы начали медленнее, но показали терпение и забили третий мяч. Хотим становиться лучше и выигрывать каждый матч», — цитирует Милнера пресс-служба «Ливерпуля».