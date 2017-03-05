Неймар: грустно, что Энрике покинет «Барселону», мы к нему привязались

Нападающий «Барселоны» Неймар сообщил, что доволен своей игрой в текущем сезоне, а также прокомментировал решение главного тренера Луиса Энрике покинуть клуб по окончании сезона.
«Думаю, что провожу свой лучший сезон в «Барселоне». И я, и команда становимся лучше, и это очень важно.
Грустно, что Луис Энрике покинет пост главного тренера по окончании сезона, ведь мы к нему привязались. Работали с ним уже три сезона и доверяем ему. Мы желаем ему только всего наилучшего. Луис сам знает, что для него лучше, а мы лишь можем быть благодарны ему за то, что он помог нам выиграть так много трофеев в последние годы», — цитирует Неймара ESPN FC.