Шмаров: пенальти в ворота «Спартака» не было, но Безбородов судья такого класса

Бывший игрок «Спартака» Валерий Шмаров поделился впечатлениями от матча 18-го тура РФПЛ, в котором красно-белые сыграли вничью с «Краснодаром» (2:2). Игру обслуживала бригада Владислава Безбородова.
«Главный арбитр встречи Владислав Безбородов назначил необоснованный пенальти в ворота «Спартака». 11-метрового однозначно не было — Комбаров находился впереди и даже не видел Гранквиста. Но это арбитр такого класса, что просто не разобрался в ситуации, он просто не может трактовать такие моменты.
Странно, что «Спартак» последние 10 минут не нагнетал ситуацию, хотя играл в большинстве. Наверное, боялись пропустить контратаку. Может, сил уже не хватило, может, такая была установка тренера — не проиграли, и хорошо. Но должны были играть намного агрессивнее, попытаться вырвать победу. Понравилось, что команда Карреры вышла на поле с двумя нападающими, значит, хотели играть на победу. Не хватило сегодня игры вперёд, обострения. Но «Спартак» в дальнейшем будет прибавлять", — сказал Шмаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.