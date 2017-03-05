Классон: Смолов сломался в момент, когда показалось, что можем дожать «Спартак»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон прокомментировал домашнюю ничью со «Спартаком» (2:2) в матче 18-го тура РФПЛ.
«Это был непростой для нас матч. Но мы были к этому готовы. Так получалось, что забивали они, а мы сравнивали счёт. Когда счёт стал 2:2, показалось, что можем дожать соперника. Но Фёдор Смолов сломался, и мы были вынуждены доигрывать вдесятером. Тяжело это было, но мы выстояли.
Я уверен, что в РФПЛ есть разные команды, которые играют по-разному. „Спартак“ же играет в сильный и мощный футбол, любят длинный пас и навешивать вперёд. Жёстко борются за мяч», — цитирует Классона Rusfootball.