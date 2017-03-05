Куман: «Эвертон» показал характер, но «Тоттенхэм» был сильнее

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман прокомментировал поражение от «Тоттенхэм Хотспур» (2:3) в матче 27-го тура чемпионата Англии.
«Игра получилась эмоциональной до последней секунды. Мы начали встречу очень хорошо и создали проблемы сопернику при создании пространства между линиями, однако они наказали нас за ошибки. По крайней мере, мы проявили характер. Команда хорошо отреагировала, уступая в счёте, но «Тоттенхэм» сегодня был сильнее.
В составе «Хотспур» выступают одни и те же игроки в последние два или три года. Это то, к чему мы должны стремиться. Если у нас будет время для прогресса, это станет следующим шагом для клуба.
Лукаку сегодня снова продемонстрировал, что он силён и опасен, если получает шанс для гола. Эта игра не была соревнованием между ним и Кейном, однако оба продемонстрировали качественное завершение атак», — цитирует Кумана BBC Sport.