Семак: «Уфе» в некоторой степени повезло, но мы заслужили победу над «Тереком»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал гостевую победу над «Тереком» (1:0) в матче 18-го тура РФПЛ.
«Сложная игра. Смотрелись не очень убедительно, много ошибались. Присутствовала некая нервозность. Может, эта нервозность передалась команде от меня. Но, судя по желанию и самоотдаче, мы заслужили победу. Хотя, естественно, в некоторой степени нам повезло. Своим трудом мы заслужили гол и победу, везение тоже нужно заслужить. Судейство? Работу судьи обсуждать не будем.
Беленов отразил пенальти, смог выручить команду, это придало команде сил. Речь президента и в нас вдохнула сил, смогли забить. Всегда приятно играть, когда много болельщиков, хорошая атмосфера. Это отчасти и нам помогло», — сказал Семак в программе «После футбола».