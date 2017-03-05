Источник: Санчес хочет покинуть «Арсенал» из-за напряжённых отношений с Венгером

Форвард «Арсенала» Алексис Санчес может покинуть клуб в летнее трансферное окно. За несколько дней до матча 27-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:3) чилиец поругался с несколькими партнёрами по команде по ходу тренировки, после чего досрочно завершил занятие, информирует Telegraph.
По информации Daily Mail, Санчес хочет уйти из «Арсенала», так как его отношения с главным тренером Арсеном Венгером становятся всё более напряжёнными.
В игре с «Ливерпулем» Санчес появился на поле после перерыва. По неофициальным данным, представители «Ювентуса» уже контактировали с «канонирами» на предмет возможного трансфера и предлагают за чилийца € 30 млн.