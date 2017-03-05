Вайнцирль: не могу сказать, что я рад немецкой дуэли в Лиге Европы

Главный тренер «Шальке-04» Маркус Вайнцирль поделился ожиданиями от предстоящих матчей 1/8 финала Лиги Европы с мёнхенгладбахской «Боруссией» (9 и 16 марта).
«Не могу сказать, что я рад немецкой дуэли в Лиге Европы. Но это будет два интересных матча, в которых мы приложим все силы, чтобы пройти в 1/4 финала. Мы прекрасно знаем, что «Боруссия» — сильный соперник. Последние результаты говорят в пользу соперника, но матч начинается со счёта 0:0. На этой неделе Мёнхенгладбах обыграл нас 4:2, однако в первом круге мы одержали победу 4:0», — цитирует Вайнцирля сайт «Шальке».