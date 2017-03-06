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Sky Sports: «иранский Месси» Азмун опасен для «МЮ» в противостоянии с «Ростовом»

6 марта 2017, понедельник. 01:52. Футбол
Британский интернет-портал Sky Sports посвятил заметку нападающему «Ростова» Сердару Азмуну в преддверии противостояния «Манчестер Юнайтед» и ростовчан в 1/8 финала Лиги Европы. Британцы выложили видео двух голов Азмуна в матче 18-го тура РФПЛ с «Томью» (6:0) и отметили, что болельщики и СМИ дали Сердару прозвище «иранский Месси».

«Ростовской команде не удалось преодолеть групповой этап Лиги чемпионов, но Азмун впечатлил, отметившись голами в ворота „Атлетико“ и „Баварии“. „Ростов“ не знает поражений с ноября, а Азмун забил семь голов в последних десяти матчах. Он будет опасен во время визита „Манчестер Юнайтед“ в Россию», — отмечает Sky Sports.

Матч «Ростов» — «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед ФК Ростов Сердар Азмун
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