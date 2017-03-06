Кроос назвал своим преемником полузащитника «Боруссии» Д Вайгля

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос пообщался с любителями футбола в социальной сети «Твиттер». Отвечая на вопрос о своём преемнике в сборной Германии, Кроос назвал полузащитника дортмундской «Боруссии» Юлиана Вайгля. Немецкому футболисту также задали вопрос о шансах «Реала» в борьбе за титул чемпиона Испании, и Кроос выразил уверенность, что подопечные Зинедина Зидана выиграют национальное первенство.
Отвечая на вопрос о своём будущем, Кроос отметил, что надеется играть много лет и не видит себя в роли тренера.