Икарди считает, что «Интеру» не нужен Симеоне

Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди прокомментировал слухи о том, что нерадзурри в будущем может возглавить главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне. Аргентинский футболист считает, что его соотечественнику нечего делать в итальянском гранде, когда у него есть такой специалист, как Стефано Пиоли, сообщает интернет-портал Goal.
Сам Симеоне недавно подчёркивал, что не собирается покидать столичный клуб по окончании текущего сезона.
По итогам 27 туров чемпионата Италии «Интер» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 51 очко.