Президент «Торино»: сейчас сумма отступных за Белотти составила бы € 150 млн

Президент «Торино» Урбано Каиро выразил свой восторг от игры форварда Андреа Белотти, который в матче 27-го тура Серии А с «Палермо» (3:1) оформил хет-трик за 8 минут.
«Мы установили сумму отступных за Белотти и будем вынуждены продать за рубеж, если найдётся клуб, который будет готов заплатить. При этом в Италии я имею право отказывать всем клубам, даже если будет предложено более € 100 млн.
Не думаю, что мы можем повысить сумму отступных, ведь контракт лишь недавно был продлён, но сейчас она составила бы € 150 млн.
За € 100 млн покупаются игроки вроде Погба, Бэйла и Игуаина. Надеюсь, никто не сможет заплатить за него такие деньги, и я буду счастлив, если он как можно дольше будет играть за „Торино“. Это особенный нападающий, который в очередной раз доказал, что может быть в нужном месте в нужное время», — сказал Каиро в эфире Sky Sport Italia.