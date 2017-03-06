«Анжи» – «Рубин»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30

6 марта в Каспийске, на стадионе «Анжи-Арена», состоится матч 18-го тура российской Премьер-Лиги между «Анжи» и «Рубином». Встреча начнётся в 19:30 мск и будет транслироваться в эфире телеканалов «Матч ТВ» и «Наш футбол». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Анжи» – «Рубин»
Встречу 06.03.2017 рассудит бригада арбитров во главе с рефери Алексеем Еськовым из Москвы.
Ранее команды встречались друг с другом 17 раз. Девять матчей завершились победой «Анжи», один раз команды сыграли вничью, и семь раз сильнее были футболисты «Рубина». Последняя встреча между этими командами состоялась в августе прошлого года и завершилась гостевой победой «Анжи» со счётом 2:1.
В таблице российской Премьер-Лиги «Анжи» (20 очков) располагается на 11-й строчке, а «Рубин» (23 очка) занимает 10-е место.