Отец Гётце: сын в данный момент может лишь сидеть дома и ждать

Юрген Гётце, отец полузащитника дортмундской «Боруссии» Марио Гётце, рассказал о состоянии сына. Недавно у футболиста сборной Германии было диагностировано нарушение обмена веществ, и он на неопределённое время выбыл из строя.
«Мой сын в данный момент может лишь сидеть дома и ждать. О методах лечения решение ещё не принято. Мы все должны набраться терпения. Марио сначала должен прийти в себя», — приводит слова Гётце-старшего Bild.
Гётце неоднократно подвергался критике за свою игру в предыдущих сезонах в мюнхенской «Баварии». В нынешнем сезоне он вновь не избежал критики и не пользовался большим доверием главного тренера дортмундцев Томаса Тухеля.