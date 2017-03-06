Полученных «Томью» денег недостаточно для снятия ареста с имущества

Поступивших денежных средств в счёт погашения долга «Томи» недостаточно для снятия ареста с имущества клуба, сообщила пресс-секретарь УФССП России по Томской области Татьяна Томрачева. По её словам, на счёт «Томи», арестованный судебными приставами, поступили 30 млн рублей в счёт погашения налоговых платежей. Сегодня сотрудники отдела по исполнению особо важных исполнительных производств полностью распределят деньги в пользу ИФНС.
«Однако из налоговой инспекции поступил новый исполнительный документ – о взыскании ещё 14 млн рублей. Кроме того, перечисленных 30 млн было недостаточно для погашения первой части долга, поскольку задолженность по налогам на момент проплаты составляла 32 млн рублей. Также ФК «Томь» должен был внести исполнительский сбор за неоплату задолженности в добровольный срок – 2 млн 640 тыс. рублей», — приводит слова Томрачевой НИА-Томск.
На днях в службу судебных приставов поступил исполнительный документ и о взыскании страховых взносов на сумму 22 млн рублей. «Таким образом, долг футбольного клуба вырос до 70 млн рублей, и 30 миллионов для его погашения явно недостаточно», — сказала представитель УФССП России по Томской области.
С её слов, арест с административно-бытового корпуса может быть снят только после полного погашения долга.
В конце февраля «Томь» получила средства одного из учредителей и генерального спонсора — ПАО «Газпром нефть» — в размере 200 млн рублей. Деньги направлены на погашение задолженности клуба, в первую очередь по заработной плате за 2016 год и налоговым платежам (в том числе для снятия ограничений с административного здания «Томи» на улице Белинского в Томске, наложенных судебными приставами).