Гвардиола: «Челси» почти невозможно остановить

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал выступление «Челси» в нынешнем сезоне, а также рассказал, что необходимо его команде, чтобы остаться в чемпионской гонке.
«Жаль, что расстояние между нами и «Челси» настолько велико. Но таковы реалии. Мы отстаём, потому что «Челси» почти невозможно остановить.
Я чувствую, что «Манчестер Сити» играет хорошо, именно поэтому есть результат. Чтобы остаться в чемпионской гонке, команда должна выигрывать каждый следующий матч», — цитирует Гвардиолу ВВС.
По итогам 26 туров «Манчестер Сити» занимает в АПЛ 3-е место, на восемь очков отставая от лидирующего «Челси».