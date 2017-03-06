«Реал» может попытаться приобрести Эдена Азара как замену Иско и Хамесу

Мадридский «Реал» рассматривает возможность приобретения полузащитника лондонского «Челси» Эдена Азара, сообщает Cope.
Согласно информации источника, в «Королевском клубе» изучают возможность подобного развития событий вследствие неопределённого будущего полузащитников Иско и Хамеса Родеригеса. Испанский гранд попытается приобрести Азара, если Родригес сменит клубную прописку, или же в том случае, если Иско не продлит контракт с «Реалом». Действующее соглашение Иско со «сливочными» в силе до лета 2018 года.
Как Иско, так и Родригес недовольны недостатком игровой практики. «Реал» в чемпионате Испании провёл 25 матчей, а Иско сыграл в 20 матчах, выйдя на поле в основном составе в 12 из них. Он стал автором 6 голов и 4 голевых передач. Колумбиец в свою очередь принял участие в 13 играх, выйдя на поле в стартовом составе в 6 встречах. Игрок отметился 2 голами и 5 голевыми пасами.