Комитет по этике РФС всё ещё не может связаться со Слуцким

Глава комитета по этике Российского футбольного союза Семён Андреев сообщил, что комитет всё ещё не может связаться с Леонидом Слуцким, чтобы донести своё решение по его делу. Бывшему главному тренеру сборной России и ЦСКА 15 февраля было рекомендовано организовать публичное извинение в СМИ перед арбитрами за свои высказывания. Слуцкий в одной из телевизионных программ в прошлом году сказал, в частности, что если человек арбитр, его уже можно бить, по крайней мере если это российский арбитр.
«Пока со Слуцким связаться не удалось. Лично я и ответственный секретарь практически ежедневно пытаемся дозвониться до Леонида Викторовича, но его телефон пока отключён. Попробуем связаться со Слуцким через ЦСКА», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.