ЦСКА отпустит Чалова и Гордюшенко на матч Юношеской лиги УЕФА с «Бенфикой»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко обещал отпустить на матч Юношеской лиги УЕФА с «Бенфикой» нападающих Фёдора Чалова и Тимура Жамалетдинова, а также полузащитника Астемира Гордюшенко, рассказал старший тренер молодёжной команды «армейцев» Александр Гришин.
Четвертьфинальный матч Юношеской лиги УЕФА между ЦСКА и «Бенфикой» пройдёт 7 марта в Москве, начало в 16:00 мск.
«Гончаренко обещал отпустить всех молодых игроков, включая Чалова, Гордюшенко и Жамалетдинова, на встречу с „Бенфикой“. Это имиджевый матч и для нашего клуба, и для страны. Я так думаю, что всех отдадут, в этом заинтересованы многие», — цитирует Гришина ТАСС.