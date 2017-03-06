Японец Миура стал самым возрастным футболистом в мире, побив рекорд Мэтьюза

Нападающий «Иокогамы» Кацуйоси Миура, которому 26 февраля исполнилось 50 лет, является самым возрастным футболистом не только в Джей-лиге, но и в мире, говорится на официальной странице УЕФА в «Твиттере». Миура превзошёл легендарного Стэнли Мэтьюза, который завершил карьеру в 50 лет. Британец выступал за «Сток Сити», «Блэкпул» и «Хибернианс».
Миура в свой день рождения вышел в стартовом составе в матче первого тура второго японского дивизиона с «Мацумото» (1:0) и отыграл 65 минут.
Миура начинал свою карьеру в бразильском «Сантосе», дебютировав на профессиональном уровне в 1986 году. В Европе футболист выступал за «Дженоа» и загребское «Динамо».