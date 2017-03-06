Сарри: наверное, «Реал» пройдёт дальше, но попытаемся создать ему проблемы

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов (7 марта) с «Реалом». В первой игре итальянский клуб уступил на выезде со счётом 1:3.
«Всё давление идёт на „Реал“. Они — чемпионы мира, самый богатый и сильный клуб. Поэтому они просто обязаны пройти дальше. Однако наши болельщики — тоже чемпионы мира и Европы. Так что посмотрим завтра, чем все закончится. Наверное, „Реал“ пройдёт дальше, ведь они забивают уже в 46 матчах подряд. Но мы в любом случае попытаемся создать ему проблемы.
Не думаю, что атмосфера на стадионе сильно повлияет на «Реал». Он привык играть в такой обстановке. Я больше надеюсь, что она повлияет на нас. Не думаю, что крики болельщиков испугают «Реал». Единственное, что может испугать, — это когда видишь невероятную целеустремленность в глазах соперника. И я надеюсь, что наши болельщики смогут передать это игрокам», — цитирует Сарри сайт УЕФА.
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