Румменигге: дверь в 1/4 финала ЛЧ для «Баварии» приоткрыта, но не более

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов (7 марта) с «Арсеналом». В первой игре немцы дома победили со счётом 5:1.
«Это не дежурный вылет в Англию. Нам предстоит матч в Лиге чемпионов. Мы не должны думать, что благодаря победе 5:1 в первом матче дело уже в шляпе. Дверь приоткрыта, но мы должны войти в неё со всей серьёзностью», — цитирует Румменигге сайт «Баварии».
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