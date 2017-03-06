FA предъявила обвинения Ибрагимовичу и Мингсу

Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинения нападающему «Манчестер Юнайтед» Златану Ибрагимовичу и защитнику «Борнмута» Тайрону Мингсу, информирует сайт FA. Теперь футболистам грозят дисквалификации и денежные штрафы.
Ибрагимович ударил Мингса локтем по лицу в первом тайме матча 27-го тура АПЛ, незадолго до этого эпизода Мингс наступил бутсой на голову Ибрагимовичу, когда швед оказался на газоне.
Оба момента остались без внимания главного арбитра встречи Кевина Френда.
Видео этих эпизодов можно посмотреть в «Твиттере».