Жермен: 18-летний Мбаппе уже сейчас достоин вызова в сборную Франции

Форвард «Монако» Валер Жермен выразил мнение, что его партнёр по линии атаки монегасков Килиан Мбаппе достоин вызова в сборную Франции.
«Мбаппе уже сейчас достоин вызова в сборную Франции. Конкуренция очень высока, а он совсем молод, но играет очень здорово. В любом случае, если его не вызовут сейчас, то это случится чуть позже», — цитирует Жермена Goal.
Мбаппе оформил дубль в первом тайме домашнего матча 28-го тура французской Лиги 1 с «Нантом» (4:0), сейчас на счету 18-летнего футболиста, родившегося 20 декабря 1998 года, 10 голов в Лиге 1: девять из них он забил в этом сезоне, а ещё один — в прошлом. Мбаппе стал самым молодым игроком за последние 30 лет, забившим 10 голов в Лиге 1.