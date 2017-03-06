Мбаппе: я восхищаюсь Анри, но надеюсь войти в историю со своим стилем игры

Форвард «Монако» Килиан Мбаппе признался, что восхищается легендарным французским нападающим Тьерри Анри, также начинавшим профессиональную карьеру в Монако.
«Я восхищаюсь Тьерри Анри, но надеюсь, что войду в историю со своим стилем игры, а не буду для всех второй версией Анри», — сказал Мбаппе в интервью SFR Sport.
На счету 18-летнего Мбаппе, родившегося 20 декабря 1998 года, 10 голов в Лиге 1: девять из них он забил в этом сезоне, а ещё один — в прошлом. Мбаппе стал самым молодым игроком за последние 30 лет, забившим 10 голов в Лиге 1.